Osmaniye ve Adana’da iki ayrı cinayet: 3 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'deki cinayet Baş Mahallesi Mustafa İnce Sokak'ta meydana geldi. Ali Uğurlu, iddiaya göre husumetli olduğu Canbolat ailesinin evine gitti. Evin önünde iki aile arasında önce tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki aile birbirlerine kalaşnikof marka piyade tüfeği ve av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı çatışmada, Hatun Canbolat, Ali Uğurlu ve 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Ali Uğurlu olay yerinde Hatun Canbolat ile kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ve kartuş bulunurken, silahlara el konuldu. Polis olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.