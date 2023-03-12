Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'de korkutan görüntü! Yarıklar oluştu
Giriş Tarihi: 12.3.2023 11:57

Osmaniye'de korkutan görüntü! Yarıklar oluştu

Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam köyünün Ceyhan Nehri kıyısında, depremlerin ardından yarık ve çöküntüler oluştu.

AA
Osmaniye’de korkutan görüntü! Yarıklar oluştu

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Gökçedam köyü de etkilendi. Bazı evlerde hasar oluşurken, depremler köyün yakınından geçen Ceyhan Nehri'nin kıyısındaki alanda yer yer 1 ila 1,5 metre derinliğinde yarık ve çöküntülere yol açtı. Yarıkların meydana geldiği alan, dronla görüntülendi.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE KORKTUM"

Köy sakinlerinden 51 yaşındaki Ahmet Boyraz, depremleri şiddetli hissettiklerini söyledi. Sarsıntılarda ailece korku yaşadıklarını belirten Boyraz, "Yatıyorduk. Hanım birden kalktı. Ben dışarı çıkmadım. Bir kez daha sallandık. Korktuk çünkü büyük bir deprem oldu." dedi.

Boyraz, ilk kez böyle büyük depremle karşılaştığını, evlerinde küçük çatlaklar oluştuğunu dile getirdi.

Köyde birkaç eski evde hasar meydana geldiği bilgisini veren Boyraz, şöyle konuştu:

"Depremden sonra köyde inceleme yapanlar, burada yarıkların oluştuğunu görüyor. Birkaç gün sonra biz de gelip baktık. Daha önce nehir kenarında böyle yarık yoktu, depremden sonra bu duruma geldi. Yer yer 1 ila 1,5 metre derinliği var. İlk gördüğümde korktum, ürperdim. Daha önceleri böyle değildi. Eskiden burada piknik yapılırdı. Depremden dolayı böyle yarıklar oluştu."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Serdar Ortaç'ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Altılı Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi kredi oldu! IMF'ye göz kırptı
Vefa bir semttir
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ezanın Arapça okunması teklifini CHP değil demokrat parti verdi
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
‘Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar’
14 Mayıs’ta yerliler ile küreselciler yarışacak
Son dakika: Adana Yüreğir'de korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye'de korkutan görüntü! Yarıklar oluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA