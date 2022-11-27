Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gölmarmara- Salihli kara yolu Hacıveliler köyü yakınlarında meydana geldi.
KONTROLDEN ÇIKIP BARİYERLERE ÇARPTI
Bugün saat 14.00'te Bergama 14 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bergama Belediyespor-Osmaniyespor Futbol Kulübü maçına giden konuk takımın taraftarlarını taşıyan A.T. yönetimindeki 80 M 0248 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.
BİR ÖLÜ, 9 YARALI
Kazada, minibüsteki Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Erman Can Artar isimli taraftar hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.