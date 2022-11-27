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Giriş Tarihi: 27.11.2022 14:29

Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Bergama Belediyespor- Osmaniyespor Futbol Kulübü maçı için İzmir’in Bergama ilçesine giden konuk takımın taraftarlarını taşıyan minibüs, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bariyerlere çarpıp yan yattı. Kaza yapan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

DHA
Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gölmarmara- Salihli kara yolu Hacıveliler köyü yakınlarında meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKIP BARİYERLERE ÇARPTI

Bugün saat 14.00'te Bergama 14 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bergama Belediyespor-Osmaniyespor Futbol Kulübü maçına giden konuk takımın taraftarlarını taşıyan A.T. yönetimindeki 80 M 0248 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

BİR ÖLÜ, 9 YARALI

Kazada, minibüsteki Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Erman Can Artar isimli taraftar hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Salihli ve Gölmarmara'daki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
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