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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Osmanlı fermanına gözü gibi bakıyor

AA
Osmanlı fermanına gözü gibi bakıyor
Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 87 yaşındaki Muhammed Keyyali, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın, ailesine hediye ettiği Sultan Abdülaziz'in nişanına ve ailesi adına yazdırdığı fermana gözü gibi bakıyor. Suriye'de Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar hizmet eden Keyyali ailesi, padişah hediyesi olan dede yadigarlarını iç savaş ortamına rağmen korumayı başardı. Hz. Muhammed'in soyundan geldiklerini ifade eden Keyyali ailesi, 500 yıllık el yazması bir Kuran-ı Kerim'i de muhafaza ediyor.

SULTAN DAVET ETTİ
Şeyh Tahir'in torunu Muhammed Keyyali, "Dedem Şeyh Tahir, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın daveti üzerine İstanbul'a gitti. Onun da katıldığı cuma namazında hutbeler verdi" dedi. Sultan Abdülhamid'in çocuklarını Şeyh Tahir'in eğitmesini istediğini anlatan Keyyali, "Dedem, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın evlatlarını aylarca eğitti. Buna karşılık da Sultan Abdülhamid, Osmaniye Nişanı'nı dedem Şeyh Tahir'e takdim etti" şeklinde konuştu. Osmaniye Nişanı ile birlikte ailesi için 1893 ve 1894'te özel fermanlar çıkarıldığını anlatan Keyyali, fermanda, ailesinin tüm vergilerden muaf tutulması, ailenin Osmanlı devleti himayesi altında korunmasının istendiği ifadelerinin yer aldığını vurguladı.

'OSMANLI ADİLDİ'
Keyyali'nin oğlu Hasan Keyyeli de Esad rejiminin okullarda Osmanlı'yı işgalci gösterdiğini söyleyerek "Oysa biz Osmanlı döneminde yaşayan büyüklerimizden Osmanlı'nın adil, güvenilir, ilmi ve âlimi takdir eden devlet olduğunu öğrendik" dedi.

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Osmanlı fermanına gözü gibi bakıyor
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