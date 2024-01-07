Osmanlı mirası 487 yıldır ayakta

Bosna Hersek'teki Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 500 yıla dayanan geçmişiyle hem tarihe hem de geleceğe ışık olmayı sürdürüyor. Başkent Saraybosna'daki medrese, 487'nci kuruluş yılında hizmet vermeye devam ediyor. Bosna Hersek'in en prestijli liselerinden olan tarihi eser, aynı zamanda ülkedeki en eski eğitim kurumu olarak biliniyor. Sultan II. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de kurulan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Saraybosna'nın kalbi konumundaki tarihi Başçarşı'da bulunuyor. Hırvatistan'ın güneyindeki Dubrovnik kentinden getirilen taş ustalarının yaptığı medresede dini derslerin yanı sıra bilimsel dersler de veriliyor.Medresenin Müdür Yardımcısı Mensur Kerla, "Medresemiz, mezunlarıyla bilinmekte. Mezunlarımız dünyanın dört bir yanında görev almakta" sözleriyle kurumu anlattı. Medrese, İngilizce, Arapça ve Türkçe öğretilmesi dolayısıyla Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.Gazi Hüsrev Bey Medresesi, geçirdiği tüm savaş ve zorluklara rağmen aralıksız eğitim veriyor. Ülkede 1992-1995'teki savaşta kuşatma altında tutulan Saraybosna'da kapılarını eğitime kapatmadı. Ayrıca komünist eski Yugoslavya döneminde de eğitime ara vermeden devam etti.