2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM her yıl yeni döneme ilişkin sınav takvimini duyuruyor. Bu noktada YKS, DGS, LGS, ALES, KPSS gibi sınavların da tarihleri netlik kazanıyor. Şimdilerde adaylar "ÖSYM sınav takvimini ne zaman yayımlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni döneme ait bu takvim ve tarihler genellikle Aralık ayı gibi kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanıyor.