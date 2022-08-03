ÖSYM Başkanı görevden mi alındı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden mi alındı, istifa mı etti, yerine kim geldi?

KPSS lisans oturumu sonrasında bazı sorularla ilgili ortaya çıkan durumun ardından Başkan Erdoğan, "2022 KPSS ile ilgili incelemede veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar atılacaktır." İfadelerini kullanmıştı. Bu son dakika gelişmesinin ardından "ÖSYM Başkanı görevden mi alındı - Halis Aygün görevden mi alındı, yerine kim geldi?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN Mİ ALINDI, YERİNE KİM GELDİ?

ÖSYM Başkanı görevden mi alındı? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;