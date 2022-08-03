Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM Başkanı görevden mi alındı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden mi alındı, istifa mı etti, yerine kim geldi?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 01:31 Son Güncelleme: 3.8.2022 01:31

ÖSYM Başkanı görevden mi alındı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden mi alındı, istifa mı etti, yerine kim geldi?

2022 KPSS lisans oturumunun ardından bazı sorulara ilişkin ortaya çıkan durumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tek bir evladımızın mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.” açıklamasında bulunmuştu. Resmi Gazete’nin yayınlanması sonrasında “ÖSYM Başkanı görevden mi alındı - Halis Aygün görevden mi alındı, yerine kim geldi?” şeklindeki sorular merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı görevden mi alındı - Halis Aygün görevden mi alındı, yerine kim geldi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

ÖSYM Başkanı görevden mi alındı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden mi alındı, istifa mı etti, yerine kim geldi?

KPSS lisans oturumu sonrasında bazı sorularla ilgili ortaya çıkan durumun ardından Başkan Erdoğan, "2022 KPSS ile ilgili incelemede veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar atılacaktır." İfadelerini kullanmıştı. Bu son dakika gelişmesinin ardından "ÖSYM Başkanı görevden mi alındı - Halis Aygün görevden mi alındı, yerine kim geldi?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başlandı.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN Mİ ALINDI, YERİNE KİM GELDİ?

ÖSYM Başkanı görevden mi alındı? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;



ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN Mİ ALINDI?

3 Ağustos 2022 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak yayınlanan kararda şu ifadeler yer alıyor;

"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır."



HALİS AYGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Halis Aygün, 1968 yılında Giresun Şebinkarahisar'da doğdu. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.



ÖSYM BAŞKANI KİM OLDU?

Yeni ÖSYM Başkanı henüz belli olmadı. Atanan isim açıklandığında buradan öğrenebileceksiniz.

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ÖSYM Başkanı görevden mi alındı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden mi alındı, istifa mı etti, yerine kim geldi?
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