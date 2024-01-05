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Giriş Tarihi: 5.1.2024 14:44

Otel çıkışında kurşun yağmuruna tutulmuştu... Husumetli 2 suç örgütü çıktı

İstanbul Sultangazi'de 2 hafta önce otomatik silahlarla vurularak hayatını kaybeden Barış Özdoğan cinayeti çözüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, silahı kullandığı tespit edilen iki şüpheliyi yakalandı. Sultangazi’de yaşanan bu olayında İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın açıkladığı KAFES-29 operasyonunu kapsamında yer alan 2 bölgesel suç örgütünün çatışması olduğu ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Otel çıkışında kurşun yağmuruna tutulmuştu... Husumetli 2 suç örgütü çıktı

Olay, 21 Aralık 2022'de 21.23 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak üzere dışarı çıkan Barış Özdoğan, otomobille otelin önüne gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Özdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yaklaşık 50 kovan bulundu. Dehşetin yaşandığı olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

ARAÇ YANMIŞ HALDE BULUNDU

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Saldırıyı yapan aracın kaçtığı istikametten yola çıkan polis, olayda kullanılan aracı yakılmış olarak buldu.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aracın bulunması üzerine Cinayet ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda, şüpheli oldukları belirtilen Mehmet E. (18) ile Arif R.(20) yakalandı. Gözaltın alınan şüphelilerden Mehmet E.'nin 10, Arif R.'nin ise 14 ayrı suç kaydı ortaya çıktı.

İKİ ÇETENİN HESAPLAŞMASI

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, saldırının detayları ortaya çıktı. Silahlı saldırının izleri yurt dışında olan ve hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Volkan Reçber ile halen cezaevinde olan "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in elebaşı olduğu husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün çatışması olduğu iddia edildi.

BAKANIN AÇIKLADIĞI ÇATIŞMALAR

Bu iki suç örgütünün üyelerine ayrıca KAFES-29 adlı operasyon düzenledi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu iki suç örgütü ile ilgili detaylara yer verdi. Bakan Yerlikaya, hakkında kırmızı bülten bulunan suç örgüt lideri Volkan Reçber ile halen cezaevinde olan "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in elebaşı olduğu husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün hedeflendiğini aktaran Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun ölümüne ve çok sayıda iş yerinde hasar oluşmasına neden oldukları, Eyüpsultan'da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi. Ayrıca İstanbul merkezli 7 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 28 tabanca 6 AK-47 kalaşnikof, 1 utaş uzun namlulu otomatik silah, 1 çelik yelek ele geçirildi. 61 şüpheli yakalandı. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek."

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Otel çıkışında kurşun yağmuruna tutulmuştu... Husumetli 2 suç örgütü çıktı
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