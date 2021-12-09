Otel doluluk oranları yüzde 90’a ulaştı

Konya'da, bu yıl "irfan vakti" temasıyla düzenlenen Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne turistler akın ediyor. Her yıl 7-17 Aralık'ta gerçekleştirilen törenlere bu yıl katılım oldukça yüksek. TÜRSAB Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan, "Otellerin doluluk oranları yüzde 90'a ulaşmış bulunuyor. Şeb-i Arus yaklaştıkça bu oran yüzde 100'e ulaşacak. Özellikle hafta sonu programları yoğun geçiyor. Törenlere ilgi oldukça yüksek. Törenler pandemiden dolayı geçen yıl yapılamadığı için bu yıl yurt içi ve yurt dışından fazla talep var. İnsanlar bu törenleri çok özlemiş. Sürekli yapılan çeşitli programlarla da bu özlemlerini gideriyorlar" dedi.
'TALEP ÇOK FAZLA'
Yurt dışından binlerce misafiri ağırladıklarını da anlatan Karahan, "Bu törenlere yurt dışından gelen en önemli misafirlerimiz İranlılar oluyor. İran'dan gelenler çok fazla. Amerika kıtasından, Avrupa'dan gelenler fazla. Rusya, Polonya, Ukrayna, Romanya gibi ülkelerden de Konya'mıza gelen misafirler var. Günübirlik gelip de ilimizi ziyaret eden yine binlerce misafirimiz oluyor. Geçen yıl pandemiden etkilenen turizm sektörü bu sene rahat bir nefes aldı. Bu sene çok çok iyiyiz. Törenlerde bir hareketlilik var ve bu da sektörü mutlu ediyor" diye konuştu.