Otelde dehşet! Sevgilisiyle arkadaşının üzerine asit döktü

Özgür Günden, İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva ile hafta sonu tatili için Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir otele gitti. İddiaya göre, Günden ile sevgilisi Kalandarova arasında dün telefonunu izin almadan kontrol ettiği için tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Kalandarova, Günden'i yüzünü tırmalayarak yaraladı. Kavganın ardından otelin resepsiyonuna giden Günden, önceden emanet olarak bıraktığı termos içindeki asidi alarak tekrar odaya döndü.

Günden, termostaki asidi yatakta uzanan sevgilisi Kalandarova ve kız arkadaşı Khaırullaeva'nın üzerine savurdu. İki kadın ve yüzüne asit sıçrayan Günden yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine otel görevlileri odaya koştu. Bu sırada Özgür Günden, olay yerinden kaçtı.

İhbarla olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kalandarova ve Khaırullaeva acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Kalandarova, İzmir'e sevk edildi. Khaırullaeva'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.