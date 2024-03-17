Otgöz: “Muğla, AK Belediyecilikle Buluşacak”

Milletvekili Yakup Otgöz, Milas, Bodrum ve Yatağan'da AK Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti ve seçim değerlendirme toplantısı yaptı. Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlar ile buluştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, seçim çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaparak şunları kaydetti, "İlçelerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. Mahalle mahalle sokak sokak vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Gördüğümüz şu ki; hemşerilerimiz CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nden bıkmış, usanmış. Hizmet ve yatırım konusunda Belediye'den ümitlerini kesmişler. Umut olarak da olarak da AK Parti'yi görüyorlar. Biz bu umutları boşa çıkartmayacağız. Her alanda hazırlık ve çalışmalarımızı tamamladık. 1 Nisan'da Muğla'mız güzel bir güne uyanacak ve hak ettiği hizmetlerle buluşacak. Muğla Büyük Şehir Belediyesi, Muğla'mızın önünü tıkamakta, adeta hemşerilerimizi cezalandırmaktadır. Turizmimizin gözbebeği olan Bodrum başta olmak üzere Marmaris'in birçok köylerinde hemşerilerimizi bir yudum suya muhtaç hale getiren, akmayan suyu diğer şehirlerimize göre daha pahalıya satan Muğla Büyük Şehir Belediyesi'ne hemşerilerimiz gereken cevabı vermeye hazırdır. Altyapı, kanalizasyon, çevre, trafik, ulaşım, imar, içme suyu gibi asli işlerini yapmayan CHP'li büyükşehir belediyesi, 1 Nisan'da bu işleri hakkı ile yapmaya hazır olan Aydın Ayaydın başkanımıza verecektir. İnanıyorum ki; 3'den 7'ye çıkardığımız ilçe belediye başkanlıklarını artıracak ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni AK Belediyecilik ile buluşturacağız. Hemşerilerimizi hak ettiği yatırım ve hizmete kavuşturacağız"

"Şehitlerimizi Ve Kahraman Gazilerimizi Sevgi, Saygı Ve Şükranla Anıyorum"

Çanakkale Zaferimizin 109. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle, minnetle yad ediyoruz. Dost düşman herkes şunu iyi bilmeli ki, bu kutsal vatanımızdan bir çakıl taşına dahi el sürdürtmeyeceğiz. Şanlı bayrağımız sonsuza dek bu topraklarda dalgalanacak, minarelerimizden 5 vakit ezan sesi dinmeyecektir. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyorum."