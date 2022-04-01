Otizmin zorluklarını sevgi ve eğitimle aştılar

Ankara'da yaşayan Aygül Nazlı (34), otizmli oğlu İbrahim Musab'ın (8) karşılaştığı engelleri sevgi ve eğitimle aşıyor. Anne Nazlı bu özel günde SABAH'a konuştu: 2 yıldır yoğun bir özel eğitim alıyoruz. Diyanet'te kreşte çalışan bir eğitimciydim. Daha önce otizm nedir bilmezdim. Çoğu kişi oğlumun düzelebileceğine inanmıyordu. Ben sonuna dek inandım. Doktor otizmin tek ilacının eğitim olduğunu söyledi. Evimi oyun alanına çevirdim. İnternetten araştırdım ve montessori eğitimlerindeki çizim yöntemlerini oğluma gösterdim. Her şeyin resmini yapıyor. 3 ay içinde disleksi, dikkat dağınıklığı ve otizme rağmen okuma yazmayı öğrendi. Otizmli bireylerin aileleri asla pes etmesinler.