Otizmli ‘Melekler’ madalyayla döndü

Polonya'da düzenlenen 2024 VİRTÜS Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda dünya ve Avrupa ikincisi olan Otizmli Milli Özel Sporcu Aliye Zeynep Bingül ile aynı yarışmada dünya üçüncüsü ve Avrupa dördüncüsü ikizi Muhsin Murat Bingül (19), memleketleri Erzurum'da coşkuyla karşılandı.Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Otizmli Milli Özel Sporcu Aliye Zeynep Bingül, katıldığı şampiyonada başarıdan başarıya koştu.Otizmli olan ikizi Muhsin Murat Bingül de benzer bir başarıya imza attı. Erzurum'a gelen Zeynep ve Murat, havalimanında coşkuyla karşılandı. Çocuklarının kayağın dışında cimnastikte de şampiyonluklarının bulunduğunu söyleyen Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, "Meleklerim" dediği ikizleri ile bir kez daha gurur duyduğunu söyledi. Bingül, çocuklarının 3 ay boyunca antrenörleri eşliğinde günde 5 saat Palandöken'de hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece soğukta çalıştığını belirtti.Doğdukları andan itibaren yaşam mücadelesine başlayan özel sporcu ikiz kardeşler, küçük yaşlardan itibaren kayak sporuna gönül vererek başarıdan başarıya koştular. 1 kilo 200 gram olarak dünyaya gözlerini açan ve çok ciddi ameliyatlar geçiren ikizler, gönül verdikleri kayak sporuna dondurucu soğuklara rağmen her gün 5 saat çalışarak yarışmalara hazırlandılar. Ailesinin her zaman destek olduğu özel sporcu Bingül kardeşler, girdikleri her yarışta memleketlerine başarı getirerek hem ailelerin hem de Erzurum'un gururu oldu.