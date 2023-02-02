Oto galeride kanlı hesaplaşma! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy'de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki otomobil alım ve satımı yapılan bir iş yerinde 3 kişi arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri silahını çekip diğer ikisine kurşun yağdırdı.

Saldırı sonucu Ferhat Yeşilkaya başından vurularak yere yığılırken, Bedirhan Pamuk ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından silahı olay yerinde bırakan saldırgan kaçarken, sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.