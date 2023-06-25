Oto servisleri doldu taştı! Tatilciler yola çıkmadan önce araçlarını yola hazırlıyor

Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde 30 yıldır oto tamirciliği yapan oto servis işletmecisi Rasim Çekerekli tatilcilerin yola çıkmadan önce yapması gerekenleri sıraladı. Çekerekli, "Araç sahipleri araçlarının bakımlarını ihmal etmemeli. Gerekli bakımları yapılmayan araç potansiyel arızalı araçtır. Periyodik kontrollerini, lastiklerini, frenlerini, gerekli mekanik kontrollerini yaptırmakta fayda var" dedi. Bayram üstü sanayi esnafının işi yoğun olduğunu söyleyen Çekerekli, "9 gün uzun bir bayram tatili olduğu için insanlar bu tatili farklı yerlere giderek tatili değerlendirmek istiyor. Normal zamanlarda uzun yola çıkmayan araç sahipleri araçlarının bazı bakımlarını ekonomik gerekçelerle öteleyebiliyorlar. Uzun yola çıkacakları zaman ise bunları yaptırmak durumunda kalıyorlar. Araç sahiplerine elbetteki tavsiyemiz araç bakımlarını normal zamanda da ihmal etmemeleri" şeklinde konuştu.

UYKUSUZ BİR ŞEKİLDE DİREKSİYON BAŞINA GEÇMESİNLER

Çekerekli, araçların parça ve bakım maliyetlerinin yükseldiğini insanların ona göre bütçelerini de ayarlaması gerektiğini dile getirerek "Bunun farkındayız ancak can taşıyan araçların bakımlarının eksik olması hiç istenmeyen başka sorunlara yol açıp kişiyi daha ağır masraflarla karşı karşıya bırakabilir. Yola çıkacak herkese kazasız yolculuklar diliyoruz. Özellikle bayram tatilinde uzun yola çıkacaklar emniyet kemerlerini taksınlar ve kesinlikle uykusuz bir şekilde direksiyon başına geçmesinler.

ARAÇ BAKIMINDA DA ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Her bayram öncesi aynı şekilde yoğunluk yaşadıklarını söyleyen Bülent Usta da müşterilerimizin mağdur olmaması adına mesai kavramı olmadan çalışıyoruz. Can taşıyan araçların bakımlarını büyük bir titizlikle yaptıklarını söyleyen Bülent Usta da araç sahiplerine şu tavsiyede bulunuyor: "Araç sahipleri uzun yola çıkmadan mutlaka yetkili bir servis ve deneyimli bir ustaya başvurup araçlarının gerekli kontrollerinin yaptırması gerekiyor. Küçük bir sorun yüzünden daha büyük sorunların engellenmesi ancak bu şekilde olur. Bir nevi erken teşhis."