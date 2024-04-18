Otobüs altında kalan kadının cenazesi Suriye’ye götürüldü

Kaza, önceki gün Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 9 aylık hamile olan Nur Abbud, eşi Raid Abbud'un kullandığı elektrikli bisiklette seyahat ederken dengesini kaybedip yola düştü.

Abbud, bu sırada arkalarından gelen Ali D.'nin kullandığı özel halk otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Abbud'u ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdü.

ERKEK BEBEK

Otobüs şoförü Ali D. ise gözaltına alındı. Genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, kalbi yeniden çalıştırılan karnındaki bebeği ise sezaryenle alındı. Erkek olduğu belirlenen bebek, gözlem altına alındı. Adana Adli Tıp Kurumu morgunda götürülen Nur Abbud'un cenazesi, otopsisinin tamamlanmasının ardından eşi Raid Abbud ile yakınları tarafından teslim aldı. Abbud, defnedilmek üzere Suriye'nin Azez kentine götürüldü. Otobüs şoförü Ali D.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Hastanedeki tedavisi devam eden bebeğin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.