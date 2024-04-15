Otobüs, çarpıştığı otomobili metrelerce sürükledi: 4 ölü

Aydın'da, Didim-İstanbul seferini yapan otobüs, önceki gece Didim-Söke Karayolu Uslu Sitesi Kavşağı'ndan ana yola çıkan Erdinç Atılgan'ın (45) kullandığı otomobille çarpıştı. Metrelerce sürüklenen ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde, eşi Serap Atılgan (43) ile Ayşe (44) ve Yasin Sazboğa (44) çifti ise kaldırıldıkları hastanede öldü.Rize'nin Fındıklı ilçesinde önceki gece kontrolden çıkarak takla atan ve yoldan çıkan otomobilin sürücüsü İsmail Baykal ve araçta bulunan Hasan Çatalbaş öldü, 3 kişi yaralandı.İzmir'in Ödemiş ilçesinde uygulama yapan polislerin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Kadir A. (40) kaçmaya başladı. Polisler de motosikleti kovalamaya başladı. Ancak kovalamaca sırasında Büşra K.'nın (33) kullandığı otomobil, önce motosiklete, ardından da ekip otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Kadir A.'nın arkasındaki Hayrettin Üretmen'e (53), bu kez de karşı yönden gelen Selin Ç.'nin (21) kullandığı otomobil çarptı. Üretmen olay yerinde yaşamını yitirdi.Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Neşet A.'nın kullandığı otomobille çarpışan Tevfik K. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Yolcu Metehan Gören öldü.Kırıkkale ve Antalya'daki kazalarda ise 2 kişi hayatını kaybetti.SABAH