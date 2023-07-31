Otobüs kazasında ölü sayısı 8’e yükseldi

Bursa'dan Kars'a yola çıkan bir yolcu otobüsü Erzurum-Kars karayolunda Karakurt Viyadüğü girişinde şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken daha sonra vefat sayısı 7'ye çıktı. Otobüste bulunan 23 yaralı Erzurum ve Kars'ta bulunan hastanelere sevk edildi. Kazada ölenlerin cansız bedenleri de Sarıkamış ve Kars'ta morglara kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altında olan yaralılardan bir acı haber daha geldi. Kazada ağır yaralı olarak Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Celal Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya'nın vefatı ile kazada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.