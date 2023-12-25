Otobüs şoförü gözünü telefondan alamadı: Kazaya davetiye çıkaran anlar kamerada!

Şoförün yol boyunca sık sık cep telefonu ile mesajlaşmasını İsveç'ten gelen yolcu kendi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından otobüs sürücüsü hakkında emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden toplam bin 823 TL idari para cezası yazıldı.