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Giriş Tarihi: 25.12.2023 15:30

Otobüs şoförü gözünü telefondan alamadı: Kazaya davetiye çıkaran anlar kamerada!

Marmaris-Dalaman Havalimanı arasında yolcu taşıyan MUTTAŞ’a ait yolcu otobüsünün şoförü, gözünü cep telefonundan alamadı. Bir yandan aracı sürdü bir yandan da mesajlaştı. Sosyal medyada yayınlanan o anlar üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Kuralları hiçe sayan şoföre para cezası yazıldı.

İHA
Otobüs şoförü gözünü telefondan alamadı: Kazaya davetiye çıkaran anlar kamerada!

Olay 20 Aralık tarihinde Dalaman-Marmaris hattında yaşandı. Dalaman havalimanına İsveç'ten gelen bir yolcu Marmaris'e gitmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ'a ait otobüse bindi. Otobüs seyir halinde iken şoför elindeki telefon ile mesajlaşmaya başladı.

Şoförün yol boyunca sık sık cep telefonu ile mesajlaşmasını İsveç'ten gelen yolcu kendi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından otobüs sürücüsü hakkında emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden toplam bin 823 TL idari para cezası yazıldı.

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Otobüs şoförü gözünü telefondan alamadı: Kazaya davetiye çıkaran anlar kamerada!
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