Otobüs şoförü ve bir yolcu Silopi’de toprağa verildi

Marmaris'ten Mardin'e giden Mardin firmasına ait otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp devrilmişti. Devrilen Otobüste 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Devrilen Otobüs'ün sürücüsü ve Hüseyin Tayşun yolculardan Huzan Sunnez'in cenazeleri toprağa verilmek üzere Şırnak'ın Silopi ilçesine getirildi. Araç Sürücü Hüseyin Tayşun'nın cenazesi Silopi Birlik Köyünün mezarlığında toprağa verilirken yolcu olan Huzan Sunnez'in cenazesi ise Silopi Başak Mezarlığında toprağa verildi.