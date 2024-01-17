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Giriş Tarihi: 17.1.2024 09:57 Son Güncelleme: 17.1.2024 10:01

Otobüs şoförü ve bir yolcu Silopi’de toprağa verildi

Mersin’in Aydıncık ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 9’kişiden 2'si Şırnak’ın Silopi ilçesinde toprağa verildi.

MEHMET DEMİRHAN
Otobüs şoförü ve bir yolcu Silopi’de toprağa verildi

Marmaris'ten Mardin'e giden Mardin firmasına ait otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp devrilmişti. Devrilen Otobüste 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Devrilen Otobüs'ün sürücüsü ve Hüseyin Tayşun yolculardan Huzan Sunnez'in cenazeleri toprağa verilmek üzere Şırnak'ın Silopi ilçesine getirildi. Araç Sürücü Hüseyin Tayşun'nın cenazesi Silopi Birlik Köyünün mezarlığında toprağa verilirken yolcu olan Huzan Sunnez'in cenazesi ise Silopi Başak Mezarlığında toprağa verildi.

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Otobüs şoförü ve bir yolcu Silopi’de toprağa verildi
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