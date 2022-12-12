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Giriş Tarihi: 13.12.2022

Otobüsün çarptığı kardeşini kaybeden ağabey adalet arıyor

İLKER TURAK İLKER TURAK
Otobüsün çarptığı kardeşini kaybeden ağabey adalet arıyor
Ankara'da 15 Mart 2021'de Konya Yolu Bala kavşağında şehirlerarası yolcu otobüsünün çarparak ölümüne neden olduğu Emir Eren Ertaş'ın (19) ağabeyi kazanın ardından yaşananlara isyan etti. Ceza almayan otobüs şoförünün cezalandırılmasını ve adaletin yerine gelmesini isteyen ağabey Yusuf Mert Ertaş, "Kardeşim karşıdan karşıya geçmek isterken kendisi yolun boş olduğunu görerek yola çıkıyor. Tam bu sırada şehirlerarası bir otobüs 70 kilometre hızla gidilmesi gereken yerde 100 kilometre hız ile giderek kardeşime vuruyor. Frene bastım diyor ama fren izine rastlanmıyor" dedi.



Mahkemenin sürdüğünü ancak şoförün bunca zaman herhangi bir ceza almadığını belirten Ertaş, "Ailesi olarak adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kardeşime çarpıp arka tekerin oraya fırlatıyor. Kardeşim yaşam mücadelesi verirken ambulanstan önce cenaze arabası gelmiş" şeklinde konuştu. Öte yandan SABAH kaza anının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, Emir'e karşıya geçmeye çalıştığı sırada otobüsün çarptığı görülüyor.

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Otobüsün çarptığı kardeşini kaybeden ağabey adalet arıyor
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