Otogarlarda seçim hareketliliği: Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor

OTOGARLARDA SEÇİM HAREKETLİLİĞİ!

Depreme Hatay'da yakalanan Mehmet Vural, AA muhabirine, afetten sonra Hatay'a ikinci kez gittiğini söyledi. AFAD tarafından depremzedeler için güzel bir uygulama yapıldığını belirten Vural, kuruma teşekkür etti.

Hataylı depremzede Ömer Alkaya da AFAD'ın depremzedeler için başlattığı bu uygulamadan memnun olduğunu ifade etti. Ankara'ya 2,5 ay önce geldiğini söyleyen Alkaya, "Memleketimde kızım ve akrabalarım var. Depremde onların evlerine bir şey olmadı. 10 gün orada kalıp Ankara'ya döneceğim." dedi.