Otomatik silahlarla kahve basan 4 kişi yakalandı

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 514. Sokak'ta 11 Nisan günü saat 17.00 sıralarında bir kıraathane önünde yaşanan kaza sonucu çıkan tartışmada kazara bir kişi kendini yaraladı. Olayın ardından kavgaya karışan şahıslarla irtibatlı kişiler, kıraathane sahibine telefonla tehditler savurdu.

Akşam saatlerinde yüzleri maskeli iki kişi otomatik silahlarla olayın yaşandığı kıraathane önüne motosikletlerle gelip içeri girerek, vatandaşlara panik yaşatıp çevreye ateş ederek kayıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Ekipleri tarafından yapılan operasyonda olaya karışan 4 kişiyi olayda kullanılan silahlarla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenini kaçırmaya çalışan kişilerle mücadelenin kesintisiz devam edeceğini ifade etti.