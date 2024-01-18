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Giriş Tarihi: 19.1.2024

Trafik kazalarında 9 kişi can verdi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Trafik kazalarında 9 kişi can verdi
İzmir'in Tire ilçesindeki feci kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Tire'den Bayındır ilçesi yönüne giden otomobil, sabaha karşı Küçük Menderes Nehri üzerindeki Hüseyin Ağa Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı. Otomobilde bulunan Asil Can Duran (35) ile Salih Kaan Özaslan (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.
İstanbul Avcılar'da motokurye Cihan Karatepe (23), kontrolünü kaybederek düştü. Metrelerce sürüklenerek Karatepe kaldııldığı hastanede kurtarılamadı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Bilal Önder (21), yaşamını yitirdi.




Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Aydın (53) hayatını kaybetti.
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde polis memuru Sabri Turhan (49) idaresindeki hafif ticari araç ile S.A.'nın kullandığı tratör çarpıştı. Kazada polis memuru Sabdi Turhan hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, patlayan lastiği değiştirmeye çalışan TIR sürücüsü Cafer Karakuş ve oğlu Yusuf Eren Karakuş'a plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobil ile TIR çarpıştı. 10 yaşındaki Gamze Dilan G. hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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Trafik kazalarında 9 kişi can verdi
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