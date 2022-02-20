Otomobil beton bariyere çarptı; 4 yaralı

Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyere çarptı. Çarpma sonucunda otomobilde bulunan sürücü ve 3 yolcu otomobil içerisinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.