Haberler Yaşam Haberleri Otomobil beton bariyere çarptı; 4 yaralı
Giriş Tarihi: 20.2.2022 12:03 Son Güncelleme: 20.2.2022 12:15

Otomobil beton bariyere çarptı; 4 yaralı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Otomobil beton bariyere çarptı; 4 yaralı

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin beton bariyere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyere çarptı. Çarpma sonucunda otomobilde bulunan sürücü ve 3 yolcu otomobil içerisinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Otomobil beton bariyere çarptı; 4 yaralı
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