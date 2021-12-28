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Giriş Tarihi: 28.12.2021 00:04

Otomobil cadde ortasında alev alev yandı

İHA
Otomobil cadde ortasında alev alev yandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi

Olay, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobilin motor kısmı biranda alev aldı. Durumu fark ederek araçtan inen sürücü itfaiye ekiplerini aradı.

Alev topuna dönen otomobil, kısa sürede bölgeye ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Otomobil cadde ortasında alev alev yandı
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