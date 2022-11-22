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Giriş Tarihi: 22.11.2022 14:20 Son Güncelleme: 22.11.2022 14:43

Otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada A.E. kontrolündeki otomobil seyir halindeyken Kozluca köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri Selami Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar Naime Erdönmez (49), Damla Erdönmez (28), Sebehat Yıldırım (66) ve şoför Ayhan Erdönmez (59) ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı
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