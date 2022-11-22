Otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada A.E. kontrolündeki otomobil seyir halindeyken Kozluca köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri Selami Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar Naime Erdönmez (49), Damla Erdönmez (28), Sebehat Yıldırım (66) ve şoför Ayhan Erdönmez (59) ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.