Otomobil direğe çarptı: 5 öğretmen yaralandı

Kazada, öğretmen olan otomobil sürücüsü Mürvet Bozdağ ile yanındaki meslektaşları Canan Pınar, Aysel Karakaya, Pakize Gülcü, Çabuk ve Tülay Şeker yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Canan Pınar'ı, itfaiyeciler çıkardı. Yaralı 5 öğretmen, ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü ayakta tedavi edildi. Canan Pınar ise bacağındaki kırık nedeniyle tedavisinin sürdüğü bildirildi.