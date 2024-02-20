Otomobil içinde kurşunlandılar

İstanbul Beylikdüzü'nde 2 arkadaş, cinayete kurban gitti. Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bekçiler, önceki gece kapıları açık bir otomobilde 2 kişinin kanlar içinde yattığını farketti. Çağrılan sağlık ekipleri, sürücü Eren Özyurt'un (34) hayatta olduğunu, yan koltuğunda oturan ve avucunda bir miktar uyuşturucu madde bulunan İbrahim Enes Hallaç'ın (27) ise hayatını kaybettiğini belirledi. Eren Özyurt da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çifte cinayetin uyuşturucu satışındaki anlaşmazlıktan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.