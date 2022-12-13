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Giriş Tarihi: 14.12.2022

Otomobil ikiye bölündü 19 yaşındaki sürücü ölü

Otomobil ikiye bölündü 19 yaşındaki sürücü ölü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Musa Soylugan'ın (19) kullandığı otomobil, kayarak önce belediye otobüsüne, ardından da refüje çarptı. Kazada Musa Soylugan öldü.
Sakarya'da, Savaş Kılıç'ın kullandığı otomobil Anadolu Otoyolu'nun Sapanca gişelerindeki yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta çıkan yangın, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından söndürüldü. Sürücü ölürken, araçta bulunan işadamı Erhan Rahmi D. yaralandı.
İstanbul Büyükçekmece'de D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkarak devrilen mutfak tüpü taşıyan kamyonun sürücüsü Yener K. öldü.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağrı Sağırlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Karacabay (60) öldü.

Muharrem DOĞANTEZ-Hüseyin CUMALI-Mustafa KAYA/SABAH

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Otomobil ikiye bölündü 19 yaşındaki sürücü ölü
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