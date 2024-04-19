Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul Sultanbeyli'de dün sabah Nadir Akıntı yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen Tekin Çoban idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Tekin Çoban araçta sıkışarak can verirken, kamyon şoförü ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Bir yaralı da kaldırıldığı hastanede öldü. Okul gezisi için Küçükçekmece'den Üsküdar'a giden öğrencileri taşıyan Birol Taştutan idaresindeki midibüs yokuş aşağı indiği sırada önce istinat duvarına, sonra da park halindeki araçlara çarptı. Kazada 10 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Konya Ereğli'de dün akşam B.B. idaresindeki otomobil, Ferdi Uslu'nun kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uslu ile aldığı ekmekler yola savruldu. Hastaneye kaldırılan Uslu kurtarılamadı. Yeni Zigana Tüneli'nde ise otomobiliyle duvara çarpan Salih Pelit olay yerinde can verdi.Mustafa BAKIRHAN-Tolga YANIK-Özgür ÖZDEMİR / SABAH