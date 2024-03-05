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Giriş Tarihi: 5.3.2024 17:43 Son Güncelleme: 5.3.2024 17:54

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Adana'da karşı şeride geçen otobüs ile fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ile oğlu yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Kaza, D-400 Karayolu Acıdere mevkiinde meydana geldi. Mehmet Can Andırın'ın (26) kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çarparak takla attı. Karşı şeride geçen otomobil, fabrika işçilerini taşıyan E.İ. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Can Andırın ile anne Hayriye Andırın (50) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada servis sürücüsü ile birlikte 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı
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