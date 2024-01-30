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Giriş Tarihi: 30.1.2024 01:05

Otomobil şarampole devrildi: 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Curuk ailesinin bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada 1 yaşındaki Recep Aslan bebek öldü, anne ile 2 kızı yaralandı

DHA
Otomobil şarampole devrildi: 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Çaycuma-Bartın yolu Çamlık Köyü mevkisinde meydana geldi. Muhammet Curuk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Otomobilde Curuk ailesinden anne Aylin (34) ile oğlu Recep Aslan ve kızları A.N. (12) ile G. Curuk (7) yaralandı. Sürücü Muhammet Curuk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Aslan Recep Curuk bebek kurtarılamadı. Durumu ağır olan anne Aylin Curuk ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil şarampole devrildi: 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı
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