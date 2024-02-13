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Giriş Tarihi: 13.2.2024 14:18 Son Güncelleme: 13.2.2024 14:26

Otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AYHAN FİDAN
Otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa-Çanakkale karayolu Tophisar Mahallesi yakınlarında otomobil, havanın yağışlı olması sebebiyle sürücü Haşim G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlalık alana savrulan araç takla atarak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından, araç sürücüsü Haşim G. ile otomobilde bulunan Muharrem D. ve Fahriye D.'yi yaralı olarak Karacabey Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Haşim G. ile Fahriye D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Muharrem D.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
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