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Giriş Tarihi: 22.11.2022

Otomobil TIR’ın altına girdi: 3 ölü

ABBAS ÇAKAR
Otomobil TIR’ın altına girdi: 3 ölü
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde, arızalandığı için sol şeritte duran TIR'a Mustafa Demir yönetimindeki otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 70 metre savrulan otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç sürücüsü Mustafa Demir, eşi Hatice Demir ve çocukları Mehmet Emin Demir'in yaşamlarını yitirdiği belirlendi.



Demir ailesinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, Demir ailesinin tatil için memleketleri Rize'ye gittikleri ve kazanın İstanbul'a dönerken meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil TIR’ın altına girdi: 3 ölü
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