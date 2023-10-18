Otomobil tutkunları festivalde buluştu

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen Antalya Otomobil Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark'ta düzenlenen festivalde 1500 otomobil tutkunu bir araya geldi. Festivalde klasik, modifiyeli, off-road, motor ve drift araçları yer aldı. Offroad gösterileriyle başlayan etkinlikte, çeşitli yarışlar yapılarak en beğenilen araçlar seçildi. 29 ilden yaklaşık 1500 aracın yer aldığı festivalde katılımcılar, motor ve drift araç pilotlarının gösterilerini izledi.Etkinlik kapsamında, eski Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın pamuk ambarı bölümünün dönüştürüldüğü Antalya Araba Müzesi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Müzedeki araçlar arasında yerli otomobil 'Devrim Otomobili', 'Çiçek Abbas' filmindeki kırmızı dolmuş, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda kullanılan askeri cip ve Şoför Nebahat filminde kullanılan araç da yer aldı.