Otomobil üzüm bağına devrildi: 2 çocuk öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Bilal B.'nin (35) kullandığı hafif ticari araç, Sarıgöl-Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Kazada hafif ticari araçta sıkışan yaralılardan Asiye K. (8) ve bir yaşındaki Elif Ebrar K. hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Samsun'da kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilde sürücü Enes Yıldız (21) hayatını kaybetti, 2 aylık eşi Gülendam Korkmaz Yıldız (21) ile arkadaşı Yalçın Tunç (21) yaralandı.Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Nazım Ceylan hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü yaralandı.Kütahya'da işçi servisi ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.