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Giriş Tarihi: 12.11.2023

Otomobil yayaları biçti: 5 ölü, 5 yaralı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Otomobil yayaları biçti: 5 ölü, 5 yaralı
Konya'da bir aracın yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Katliam gibi kaza, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Kampüs istikametinden otogar istikametine seyir halinde olan Sefa Selvi (19) yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan yayalara çarptı. Aynı aileden Fadime Aslan (52), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ile Sultan Aslan (33) ve Emine Atalay (32) yaşamını yitirdi. 3'ü ağır 5 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sefa Selvi gözaltına alındı. Selvi'nin polisteki ifadesinde "Yayaları son anda fark ettim, frene bastım ama duramadım" dediği öğrenildi.

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Otomobil yayaları biçti: 5 ölü, 5 yaralı
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