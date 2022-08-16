3 yaşındaki çocuk otomobilde havasızlıktan öldü: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu!

UYUYUNCA UYANDIRMAK İSTEMEDİ

Baba Sifeddin Malahafji, kardeşinin iş yerinin bulunduğu Yeşiyuva Mahallesi'ne geldiğinde oğlunun arka koltukta uyuduğunu görünce uyandırmaya kıyamadı. İddiaya göre; baba otomobilinin camlarının hafif şekilde açık bırakarak evladını araçta bırakıp kardeşinin dükkanına gitti. Yaklaşık 1 saat sonra otomobiline geri dönen baba oğlunun hareketsiz yattığını fark edince durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırdı. Küçük Badr'i, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HATAY'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Badr Alddın Malahafjı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bugün yapılan otopsinin ardından ise küçük çocuğun cansız bedeni ailesine teslim edildi. Bu sırada baba Sifeddin gözyaşlarına boğuldu. Acılı ailenin akrabası Şaban Köseoğlu, "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Çok acı bir durum. Baba kardeşinin yanına gidiyor. Yarım saat veya en geç 1 saat sonra geri döndüğünde oğlunun hareketsiz yattığını görüyor. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Camlar da açıktı, kapalı değildi ama hava sıcak olduğu için böyle bir şey yaşandı" diye konuştu. Küçük Badr Alddın Malahafjı'nın cenazesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verilecek.