Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.7.2022 02:23

Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kocaeli’de yaya olarak karşıdan karşıya geçen 15 yaşındaki Sümeyye Eylül Gül’e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Gül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İHA
Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kaza, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi, Sapanca Yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 80 ABC 313 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan Sümeyye Eylül Gül'e (15) çarptı.

Kazadan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı halde yerde yatan Sümeyye Eylül Gül, Başiskele'de bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gül, yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih kılavuzu 2022! Üniversite tercihleri başlıyor! ÖSYM YKS tercih robotu 2022 ile üniversite tercihi nasıl yapılır ve kaç tercih hakkı var?
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022! İşte Önlisans ve lisans 2 ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ ile otomobil fiyatları düşecek mi, indirim gelecek mi, ne kadar olacak? Araçlarda ÖTV indirimi ile 2022 Yeni ÖTV düzenlemesi ve otomobil fiyatları son durum
Sigara zammı güncel fiyatları 26 Temmuz 2022: Yeniden sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu?
Aile Destek Programı başvuru ve ödeme tarihleri 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman yatırılacak?
Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Temmuz 2022 SSK ve BAĞKUR memur ve emekli maaş farkı ne zaman ödenecek, hangi tarihte?
Son dakika: Sosyal yardım uygulaması genişletildi: Çalışan ve emekliler de başvurabilecek...
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı/Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 450 - 600 TL ödeme yapılacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA