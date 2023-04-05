Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa- Diyarbakır yolunda otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 5.4.2023 17:57 Son Güncelleme: 5.4.2023 18:10

Şanlıurfa- Diyarbakır yolunda otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Şanlıurfa- Diyarbakır yolunda karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarptığı Merve Yazgülü C., ağır yaralandı.Beyin kanaması geçiren genç kız yoğun bakıma alınırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa- Diyarbakır yolunda otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Kaza dün Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Diyarbakır yolunda iftar saati sonrasında 3 kız kardeş marketten çıktı. Kardeşlerden Merve Yazgülü C. (25) ise tekrar markete uğradı ve marketten çıktıktan sonra kaldırımın önünde bekleyerek karşıya geçmek istedi.O anda hızla gelen H.B., isimli sürücü çarptı. Ağır yaralanan genç kız olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçiren genç kız yoğun bakıma alınırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan araç sürüsü alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP çatırdıyor istifa dalgası kapıda! Eski CHP'li Sevigen, 9 Nisan'ı işaret etti
Temel Karamollaoğlu'ndan tuhaf 'seccade' örneği: Kılıçdaroğlu'nun saygısızlığını aklamaya çalıştı
SON DAKİKA | Bakan Soylu 'O sözler spekülasyon' deyip son rakamı duyurdu! Asrın felaketinde can kaybı arttı
"İngiltere’de Erzurum sosisi" videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!
Habertürk yine tornistan yaptı
Başkan Erdoğan TOGG’un kaptan koltuğunda! Görüntüler paylaşıldı: Erdoğan çiftinin gülümseten diyalogu
Domuzluk
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan terör destekçilerine mesajı çok net verdi: Kesinlikle izin vermeyeceğiz!
SON DAKİKA: Türkiye hava sahasını kapattı! Dışişleri'nden açıklama...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa- Diyarbakır yolunda otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA