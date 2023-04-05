Şanlıurfa- Diyarbakır yolunda otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Kaza dün Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Diyarbakır yolunda iftar saati sonrasında 3 kız kardeş marketten çıktı. Kardeşlerden Merve Yazgülü C. (25) ise tekrar markete uğradı ve marketten çıktıktan sonra kaldırımın önünde bekleyerek karşıya geçmek istedi.O anda hızla gelen H.B., isimli sürücü çarptı. Ağır yaralanan genç kız olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçiren genç kız yoğun bakıma alınırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan araç sürüsü alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.