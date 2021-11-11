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Giriş Tarihi: 11.11.2021 19:19 Son Güncelleme: 11.11.2021 19:24

Otomobilin trafikte tehlikeli yolculuğu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Otomobilin trafikte tehlikeli yolculuğu

Kırıkkale'de bir otomobilin üzerine konarak taşınan kanepe, tehlike oluşturdu.

Karayolunda seyreden otomobilin üstünde gördüklerine inanamayan sürücüler, bir anda şaştı kaldı.Otomobilin tavanında taşınan kanepeyi görenler trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kaydetti.


Olay, Kırıkkale'de yaşandı. Sanayi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde trafikte seyreden 54 RF 280 plakalı aracın tavanında kanepe taşındığını gören diğer sürücüler, her an otomobilin üzerinden kayarak yola düşme ihtimaline karşı korkulu anlar yaşadı. Bir süre trafikte seyreden otomobil, daha sonra gözlerden kayboldu.

Otomobilin trafikte tehlikeli yolculuğu | Video

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Otomobilin trafikte tehlikeli yolculuğu
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