Karayolunda seyreden otomobilin üstünde gördüklerine inanamayan sürücüler, bir anda şaştı kaldı.Otomobilin tavanında taşınan kanepeyi görenler trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kaydetti.
Olay, Kırıkkale'de yaşandı. Sanayi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde trafikte seyreden 54 RF 280 plakalı aracın tavanında kanepe taşındığını gören diğer sürücüler, her an otomobilin üzerinden kayarak yola düşme ihtimaline karşı korkulu anlar yaşadı. Bir süre trafikte seyreden otomobil, daha sonra gözlerden kayboldu.
Otomobilin trafikte tehlikeli yolculuğu | Video