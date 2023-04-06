Otomobilin üzerine kaya düştü: 4 öğretmen öldü

Adana'da heyelan nedeniyle yola dev kaya düştü. Saimbeyli ilçesindeki feci olayda Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak hayatını kaybetti.
Öğretmenlerin derslerini tamamladıktan sonra yaşadıkları Feke ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları saat 14.00 sıralarında, Tufanbeyli- Saimbeyli-Feke yolunun 71'nci kilometresine ulaştıklarında heyelan meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cesetler otopsi için morga kaldırılırken, yol tedbiren trafiğe kapatıldı.