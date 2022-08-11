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Giriş Tarihi: 11.8.2022 16:43 Son Güncelleme: 11.8.2022 16:52

Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’nın Feke ilçesinde kamyonetin çarpıştığı otomobil içeresinde bulunan Abidin İlhan yaşamını yitirdi. 1’si ağır 3 kişinin de yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

KARŞI YÖNDEN GELİYORDU

Kaza, Feke- Kozan kara yolu Zeytinli Mezar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Kozan'dan Feke'ye giden Ercan Kızılelma (51) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen H.B. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü Ercan Kızılelma ile yanındaki Abidin İlhan, Yeter İlhan (91) ve Raziye Cingöz (59) yaralandı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Sağlık ekipleri tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abidin İlhan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yeter İlhan, Seyhan Devlet Hastanesi'ne, otomobil sürücü ile Raziye Cingöz de Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet şoförü H.B. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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