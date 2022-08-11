Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
KARŞI YÖNDEN GELİYORDU
Kaza, Feke- Kozan kara yolu Zeytinli Mezar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Kozan'dan Feke'ye giden Ercan Kızılelma (51) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen H.B. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü Ercan Kızılelma ile yanındaki Abidin İlhan, Yeter İlhan (91) ve Raziye Cingöz (59) yaralandı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Sağlık ekipleri tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abidin İlhan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yeter İlhan, Seyhan Devlet Hastanesi'ne, otomobil sürücü ile Raziye Cingöz de Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet şoförü H.B. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.