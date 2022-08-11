Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Sağlık ekipleri tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abidin İlhan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yeter İlhan, Seyhan Devlet Hastanesi'ne, otomobil sürücü ile Raziye Cingöz de Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyonet şoförü H.B. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.