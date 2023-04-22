Otomobille Munzur Çayı’na uçan 3 kişi aranıyor

Gençlerin başka araçtaki arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na ait Skorsky tipi helikopter de çalışmalara destek verdi. Dronun da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, kar sularının erimesi ve sağanak nedeniyle debisi yükselen çayda, güçlükle çalışmalarını sürdürebildi.