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Giriş Tarihi: 2.12.2021 23:52

Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

HAMZA ALP
Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Ordu’nun Ünye ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada otomobillerin çarpışması sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre akşam saat 21:00 sularında devlet sahil yolu yüzüncü yıl mevkiinde Mehmet Ali Ş. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Murat Y. idaresinde özel araç çarpıştı.

Kaza sonrasında araçta sıkışan sürücü Mehmet Ali Ş.'ye ekipler tarafından ambulansta ilk müdahale yapılarak aynı araçta bulunan Melih B. ile birlikte özel hastaneye kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise Murat Y. ise başka bir hastaneye kaldırıldı.


Kaza sonrasında tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların kaza yerinden kaldırılması ile normale dönerken kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü
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