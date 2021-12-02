Otomobiller çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgilere göre akşam saat 21:00 sularında devlet sahil yolu yüzüncü yıl mevkiinde Mehmet Ali Ş. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Murat Y. idaresinde özel araç çarpıştı.

Kaza sonrasında araçta sıkışan sürücü Mehmet Ali Ş.'ye ekipler tarafından ambulansta ilk müdahale yapılarak aynı araçta bulunan Melih B. ile birlikte özel hastaneye kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise Murat Y. ise başka bir hastaneye kaldırıldı.



Kaza sonrasında tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların kaza yerinden kaldırılması ile normale dönerken kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.