Otoparkta yol verme kavgası: Sopalarla saldırdılar!

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde geçen pazar günü saat 14.00 sıralarında, bir otoparkta, 34 FAB 285 plakalı otomobil sürücüsü ile 34 FDS 224 plakalı araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki otomobil sürücüsünün yanındakiler de kavgaya dahil oldu.