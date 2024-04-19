Otostop çeken kıza cinsel tacize 11 yıl hapıs

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece otostop çeken üniversite öğrencisi İrem B.'yi aracına alan ve taciz eden Korcan H., 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İrem B., (21) eğlenmek için gittiği Marmaris'ten Menteşe'ye geri dönmek için 17 Eylül 2023 gece saatlerinde otostop yaptı. Korcan H.'nin (33) otomobiline binen İrem, sürücünün aracı ormana sürmesi üzerine arkadaşına konum attı. Korcan H.'nin kendisini elle taciz ettiği İrem B., inip çevredeki bir eve sığındı. Korcan H. kaçarken, genç kız polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, genç kızın otomobile bindiği bölgeden başlayarak ilçedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelinin Korcan H. olduğunu tespit edip gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Korcan H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili açılan dava Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yargılama sonucunda mahkeme, şüpheli Korcan H.'yi 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.