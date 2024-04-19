Otostop çeken üniversiteli kıza cinsel tacizde bulunan sanığa ceza yağdı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İrem B., eğlenmek için gittiği Marmaris'ten Menteşe'ye geri dönmek için 17 Eylül 2023 gece saatlerinde otostop yaptı. Korcan H.'nin otomobiline binen İrem, sürücünün aracı ormana sürmesi üzerine arkadaşına konum attı. Korcan H.'nin kendisini elle taciz ettiği İrem B., araçtan inip, kaçarak çevredeki bir eve sığındı. Korcan H. kaçarken, genç kız polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, genç kızın otomobile bindiği bölgeden başlayarak, ilçedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelinin kimlik ve adres bilgilerine ulaştı. Polis, Korcan H.'yi evine girerken yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korcan H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

11 YIL HAPİS CEZASI

Olayla ilgili açılan dava Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yargılama sonucunda mahkeme, şüpheli Korcan H.'nin 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.