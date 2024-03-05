Otoyolda ihmal faciası: 5 ölü

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda şehirlerarası yolcu otobüsünün indirdiği 5 kişilik aileye yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Ankara'dan kızlarının nikâhından dönen ailenin 5 üyesi de öldü. Aile yakınları otobüs firmasının otoyolda kimseyi indirmemesi gerektiğini belirterek ihmale isyan etti. Kaza, Pendik TEM Otoyolu Kurtköy kavşağı Edirne istikametinde önceki gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'da kızları Sıla Okur'un nikâhından dönen ve TEM Otoyolu üzerinde yolcu otobüsünden inerek otobandan yolun karşısına geçmeye çalışan baba Şükrü Okur (48), anne Melek Okur (44) ile çocukları Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11) ile halaları Fatma Gürsoy'a (68) Soner Kurt'un kullandığı otomobil çarptı.Çarpmanın etkisiyle 5 kişilik aile yola savruldu. Otomobil sürücüsü Soner Kurt otomobil içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri, 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Samsun'un Yakakent ilçesinden olan ailenin Ankara'da kızları Sıla Okur'un nikâhından döndükleri öğrenildi. Yakakent Dernekler Federasyonu Başkanı Eyüp Baş, "TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü yolcuları yol kenarında bırakıyor. Onlar da yolun karşısına geçerken olay cereyan ediyor. Otobüs şoförünün yolcuları terminalde indirmesi gerekiyordu ama yolda indiriyor. Bu cinayete sebebiyet vermektir. Dernek olarak takipçisi olacağız" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen otobüs şoförü Ufuk Aydın ile otomobilin sürücüsü Soner Kurt tutuklandı.